Beim Casting ging es zur Feuerwehr. Die Schauspielerin Marina Blanke hat sich beim Fernsehen als neue Checkerin beworben. Und hat es am Ende geschafft! Am 14. Oktober geht die neue KiKA-Serie „Checkerin Marina“ los. Wir haben sie gefragt, wie sie mit den anderen Checkern klarkommt und welche Themen sie nicht so gerne mag.



Wie lief das Casting zur Checkerin ab?



Checkerin Marina Foto: Robin Worms/BR, megaherz gmbh/dpa

Marina: „Bei der Bewerbung war eine Aufgabe, dass man ein kleines selbst gedrehtes Video mitschickt, in dem man eine andere Person interviewt, die einen spannenden Beruf hat oder irgendein verrücktes Hobby. Daraufhin wurde ich zu einem Casting vor Ort eingeladen. Dabei ging es für eine kleine Test-Reportage zur Feuerwehr. Es gab dann sogar einen inszenierten kleinen Brand, die Feuerwehrschläuche wurden erklärt und das Martinshorn ausprobiert - es hat sich eigentlich gar nicht angefühlt wie ein Casting. Eher wie ein Abenteuertag.“



Du kanntest Checker Tobi schon, weil du mit ihm einen Kinofilm gedreht hast. Hattest du dadurch einen Vorteil?



Marina: „Durch die Dreharbeiten mit Tobi hatte ich erfahren, was er macht, wie er das macht und was dieses Format überhaupt ist. Ich kannte die Sendung vorher noch gar nicht. Weil ich dann ungefähr wusste, wie die Sendung funktioniert, und ich das wahnsinnig spannend fand, habe ich mich beim Casting beworben.“



Wie ist das eigentlich mit den Fragen der Checkerin: Sind das Fragen von Kindern oder darfst du die dir selbst aussuchen?



Marina: „Ich plane so eine Sendung überhaupt nicht selbst. Das macht unser Checker-Team. Es recherchiert verschiedene Themen, die Kinder begeistern könnten. Dafür werden auch mal Kinder befragt. Und natürlich gibt es ein ganzes Konzept für jede Folge. Ich darf dann die ganzen Fragen stellen, aber ich denke mir das nicht alles selber aus.“



Einige Sendungen mit dir sind schon aufgezeichnet worden. Fandest du bestimmte Themen besonders toll?



Marina: „Den Astronautinnen- und Astronauten-Check fand ich cool. Dafür waren wir auch bei einem Training, wo mir die Astronautin gezeigt hat, wie man den Raketenstart übt in einer Zentrifuge. Dabei wird man im Kreis gewirbelt, um diese Kräfte zu testen, die auf den Körper wirken. Das durfte ich selbst ausprobieren, das war wahnsinnig interessant.“



Was gab es noch?



Marina: „Ein andermal haben wir was zum Thema Glas gedreht. Da dachte ich: Das hatte ich schon in der Schule, da weiß ich Bescheid. Doch beim Dreh ist mir aufgefallen, dass ich ganz viele Sachen darüber überhaupt nicht weiß - etwa, warum Glas durchsichtig ist. Das machte mich total neugierig.“



Weißt du denn vorher noch nicht alles, ehe ihr losfahrt?



Marina: „Ich weiß schon immer, was stattfinden wird. Und natürlich bekomme ich vom Team Unterlagen zu jeder Sendung. Darüber bin ich auch froh. Denn ich bin eigentlich jedes Mal, wenn wir eine neue Folge drehen, wahnsinnig aufgeregt.“



Verstehst du dich gut mit den anderen Checkern?



Marina: „Wir drehen natürlich in den seltensten Fällen am gleichen Tag am gleichen Ort. Das hatten wir nur einmal, für meine erste Folge, und das war wirklich ganz besonders schön. Da gibt es einen Moment, wo ich mit Tobi und Julian zusammen in der Checker-Bude sein darf. Es sind coole Kollegen.“



Hat die Redaktion dir schon mal Aufgaben gegeben, wo du gesagt hast: Das kann ich nicht!



Marina: „Ja, ich bin im Schwimmbad nicht vom 10-Meter-Brett gesprungen. Das war mir wirklich zu hoch. Das kann man dann auch sagen, dass man das nicht machen möchte. Und für zukünftige Checks: Ich möchte nicht so gerne was mit Schlangen zu tun haben.“



Gibt es denn ein Thema, das du unbedingt mal machen möchtest?



Marina: „Mich interessiert alles sehr, was unter Wasser stattfindet. Also zum Beispiel: Schrott aus dem Fluss oder aus dem See sammeln oder Unterwasser-Archäologie, solche Dinge. Das schlage ich meinem Team mal vor!“