„Erling ist in fantastischer Form“, lobte einer der Dortmunder Chefs. Für Borussia Dortmund sind das keine guten Nachrichten. Denn an diesem Mittwoch trifft Dortmund seinen früheren Stürmer in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) wieder. Bei diesem Turnier machen die besten Vereine Europas mit. Zu diesen Clubs gehört auch Manchester City.

Neben Erling Haaland spielen bei Manchester City übrigens noch andere frühere Dortmunder: Manuel Akanji und Ilkay Gündogan. Manuel Akanji sagte vor dem Spiel in Manchester: „Du spielst lieber mit Haaland als gegen Haaland.“