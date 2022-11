Buz ist persisch und heißt Ziege. Kaschi bedeutet so viel wie herausnehmen. Und damit sind die Regeln auch schon erklärt. Auf Pferden kämpfen die Spieler um ein befremdlich wirkendes Spielgerät: den Rumpf einer toten Ziege. In manchen Gegenden zerrt man allerdings nicht an einer Ziege, sondern an einem Sack, der ähnlich groß und schwer ist.

Anschließend versuchen die Reiter, den Sack in eine Art Tor zu befördern. Das gibt Punkte. Die Pferde dürfen dabei nicht zu Fall gebracht oder verletzt werden.