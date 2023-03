Das Land Großbritannien hat ein neues Königspaar. Noch vor der offiziellen Krönung besuchen König Charles und seine Frau Königin Camilla Deutschland. Damit will der König zeigen, wie wichtig ihm die Freundschaft zwischen den beiden Ländern ist. Auf der Reise hat das Paar ein volles Programm.



Schloss: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat König Charles zu diesem Staatsbesuch eingeladen. Er und seine Frau Elke Büdenbender werden das Königspaar am Mittwoch am Wahrzeichen Brandenburger Tor in der Hauptstadt Berlin treffen. Danach geht es für ein gemeinsames Festessen ins Schloss Bellevue. Das Schloss ist der Amtssitz des Bundespräsidenten. Als Gastgeber werden Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender das Königspaar bei ihren Terminen und Besuchen in Berlin, Brandenburg und in Hamburg begleiten.



Hotel: Auch ein Königspaar muss irgendwann einmal ins Bett gehen. Wo genau das sein wird, ist aus Sicherheitsgründen noch streng geheim. Es gibt jedoch Leute, die vermuten, dass Charles und Camilla im Hotel Adlon übernachten werden. Schon Charles Mutter, Königin Elizabeth II., übernachtete vor ihrem Tod zweimal in dem Luxus-Hotel. Seitdem wird das Zimmer, in dem sie geschlafen hat, Royal Suite (gesprochen "Rojäl swiit"), also königliche Suite, genannt. Dort steht dem König und der Königin rund um die Uhr ein Butler zur Verfügung.



Dorf: Am Donnerstag besuchen der Bundespräsident und der König dann das Ökodorf Brodowin im Bundesland Brandenburg. Von dort stammen einige der Produkte, die beim Staatsbankett am Mittwoch serviert werden. Frank-Walter Steinmeier und Charles wollen sich dort über ökologische Landwirtschaft und Umweltschutz informieren. Außerdem darf der König in der Molkerei dabei helfen, einen Käse herzustellen. Sobald der „Brodowiner Königskäse“ ausgereift ist, kann man ihn auch kaufen.



Grundschule: Elke Büdenbender und Königin Camilla wollen am Freitag eine Grundschule in Hamburg besuchen. Das Besondere an der Schule: Dort wird in zwei Sprachen unterrichtet, nämlich auf Deutsch und auf Englisch. Der Gedanke dahinter: Wenn Kinder schon früh und nebenbei mit einer Fremdsprache in Berührung kommen, lernen sie dieser schneller und besser. Wie praktisch, dass auch Königin Camilla Englisch spricht.