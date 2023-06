Das Besondere an Sprinti: Er hat keinen Fahrplan und es gibt auch keine normalen Haltestellen-Schilder. Stattdessen können die Fahrgäste in einer App Bescheid geben, wo sie abgeholt und hingefahren werden möchten. Sprinti holt die Menschen dann zum Beispiel in der Nähe ihres Zuhauses ab und bringt sie zur Arbeit.



Angebote wie Sprinti sollen helfen, dass auch in ländlichen Gebieten viele Menschen leichter von einem Ort zum anderen kommen. Das ist mit öffentlichen Transportmitteln nämlich oft nicht so einfach. Zum Beispiel, wenn Busse nur selten fahren. Nachdem Sprinti bisher schon viel genutzt wurde, soll er bald auch in anderen Kommunen der Region unterwegs sein.