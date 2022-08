Dieses Kunstwerk besteht aus Plastikflaschen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Burg aus Pfandflaschen Von dpa | 05.08.2022, 16:56 Uhr

Eine schützende Burg aus Plastikflaschen? Das klingt vielleicht merkwürdig. Diese Idee steckt aber hinter einem Kunstprojekt in der Stadt Hannover. Mehrere Künstler haben diese Plastikgebäude in den vergangenen Wochen zusammen aufgebaut. Viele Menschen bleiben dort stehen und schauen sich das Kunstwerk an.