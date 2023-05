Feuerwerk Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Hamburger Hafengeburtstag Buntes Feuerwerk am Tag Von dpa | 07.05.2023, 15:21 Uhr

Kunterbunte Fontänen schießen von den Schiffen in die Luft. Manche sind lila und rosa, andere orange und gelb. Es ist fast wie ein Feuerwerk, nur eben nicht in der Nacht, sondern am Tag.