Teich in Sibbesse Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Farbstoff für mehr Energie Bunter Teich mithilfe von Bakterien Von dpa | 12.01.2023, 14:42 Uhr

Hat da jemand literweise Rote-Bete-Saft ins Wasser geschüttet? Ein Teich im Bundesland Niedersachsen sieht derzeit so aus: Die Wasseroberfläche leuchtet in Purpurrot. Mitten in der winterlich-grauen Natur ist das besonders auffällig.