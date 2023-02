Am häufigsten stelle er ein Schild her, das „Vorfahrt gewähren“ bedeute, sagt der Chef einer Schilderfabrik. Das Schild sieht aus wie ein Dreieck mit der Spitze nach unten, in Weiß mit einem roten Rand. Es bedeutet: Vorsicht! An dieser Stelle müssen die anderen Autos, Lastwagen oder Motorräder vorgelassen werden.



Manche Schilder sind extrem groß. So etwa Verkehrsschilder mit Ortsangaben auf Autobahnen. Die könnten schon mal rund 60 Quadratmeter groß sein, sagt der Experte. Zum Vergleich: Eine Wohnung mit zwei Zimmern kann eine ähnliche Größe haben.