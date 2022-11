In manchen Orten werden einige Häuser zur Weihnachtszeit auffällig geschmückt. Das lockt Besucher an. Doch die Deko kann teuer werden. Auch der Strom für die vielen Lampen kostet immer mehr. Die Leute, die ihre Häuser prächtig schmücken, setzen daher auf LED-Technik. Die Leuchtdioden verbrauchen bei Weitem nicht so viel Strom wie Glühbirnen.



Josef Glogger schmückt sein Haus schon viele Jahre lang mit viel Mühe. Er nimmt die Kosten dafür in Kauf und erklärt: „Das ist ein alter Brauch, und Bräuche sollte man weiterführen.“ Manche Leute, die sein Haus besuchen, spenden auch Geld. Das sammelt Josef Glogger dann für einen guten Zweck.