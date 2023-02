Drachenfestival Foto: Wang Teng/XinHua/dpa up-down up-down Festival am Strand Bunte Drachen am Himmel Von dpa | 28.02.2023, 12:47 Uhr

Der Himmel ist voller bunter Drachen. Sie schweben über dem Strand der kleinen Stadt Pattaya in Thailand. Dort findet nämlich ein Drachenfestival statt. In allen Farben des Regenbogens fliegen die Drachen über die Köpfe der Besucherinnen und Besucher und in vielen Formen: Kühe, Kraken, Wale oder sogar Raumschiffe. Manche der Drachen sollen sogar Lämpchen haben, damit sie im Dunkeln leuchten.