Der Name CSD erinnert an ein Ereignis vor mehr als 50 Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika. In der Christopher Street in der Stadt New York wollten Polizisten Homosexuelle festnehmen - wie so oft. Denn Homosexualität war dort damals verboten. Die Homosexuellen lehnten sich im Jahr 1969 dagegen auf. Mit dem CSD will man auch an den Aufstand in der Christopher Street erinnern.