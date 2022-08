Von Weitem sieht man nur das bunte Motiv: Ein fliegender Papagei schmückt die Mauer im Land Venezuela in Südamerika. Erst wenn man näher kommt, erkennt man: Der Papagei besteht aus ganz vielen Flaschendeckeln. Auch andere Plastikteile wurden für das Bild verarbeitet.



Ausgedacht hat sich das Ganze der Künstler Oscar Olivares. Gemeinsam mit den Menschen, die in der Nähe der Mauer wohnen, arbeitet er daran. Auch Kinder helfen mit. Die Plastikteile drücken sie dabei in den noch feuchten Zement an der Mauer. So wird aus dem eigentlichen Müll doch noch etwas Schönes. Die Menschen wollen, dass das Wandbild einmal das größte der Welt wird.