Der Besuch des Bundespräsidenten musste mehrfach verschoben werden, unter anderem aus Sicherheitsgründen. Denn in der Ukraine herrscht seit Ende Februar Krieg.

Als Frank-Walter Steinmeier in Kiew mit dem Zug ankam, hatte er eine Botschaft für die Menschen in der Ukraine: „Wir stehen nicht nur an Eurer Seite. Sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen - wirtschaftlich, politisch und auch militärisch“, sagte Frank-Walter Steinmeier.

Partnerschaften zwischen den Städten

Am Nachmittag war ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. Beide wollten deutsche Städte und Gemeinden dazu aufrufen, neue Partnerschaften mit Städten in der Ukraine einzugehen. So soll den Menschen dort noch besser geholfen werden.