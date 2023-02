Am Dienstag besuchte der Bundespräsident von Deutschland die Anlage. Sein Name ist Frank-Walter Steinmeier. In seinem Amt vertritt er Deutschland auf seinen Reisen in andere Länder. Der Besuch in Kambodscha ist also kein Urlaub. Er hat auch damit zu tun, dass Deutschland hilft, Angkor Wat zu erhalten. Dazu gehört Geld und die Arbeit deutscher Fachleute.