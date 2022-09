Kanzler Olaf Scholz traf sich mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien. Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bundeskanzler im Nahen Osten Olaf Scholz führt schwierige Gespräche im Königreich Saudi-Arabien Von dpa | 25.09.2022, 16:08 Uhr | Update vor 43 Min.

In solchen Sesseln sieht man Bundeskanzler Olaf Scholz selten. Am Wochenende war der Chef der deutschen Regierung zu Besuch im Königreich Saudi-Arabien. Außerdem reiste Olaf Scholz in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar.