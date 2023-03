«Bügeleisen-Gebäude» Foto: Christina Horsten/dpa up-down up-down Versteigerung in New York „Bügeleisen-Gebäude“ zu verkaufen Von dpa | 20.03.2023, 16:20 Uhr

Mitten in der Stadt New York steht ein riesiges Bügeleisen. Zumindest sieht das dreieckige Gebäude dort ein wenig so aus. In dem Land USA wird es deshalb „Flatiron Building“ genannt (gesprochen: Fläteiren Bilding). Auf Deutsch heißt das „Bügeleisen-Gebäude“.