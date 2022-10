Bücher in der Bücherei Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Tag der Bibliotheken Bücher ausleihen und vieles mehr Von dpa | 23.10.2022, 16:10 Uhr

Manchmal fühlt es sich an wie in einem Labyrinth. Zwischen endlosen Reihen aus Bücher-Regalen verlaufen schmale Gänge. In so einer Bibliothek verliert man leicht den Überblick. In vielen Städten gibt es deshalb eigene Büchereien oder Abteilungen für Kinderbücher.