An echten Bahnhöfen gibt es kein Gleis 9¾. Trotzdem ist es weltberühmt, denn es führt in die magische Zauberwelt von „Harry Potter“. Das ist der Name der erfolgreichsten Buchreihe der Welt. In sieben Büchern erlebt der Zauberschüler Harry Potter mit seinen Freunden Ron und Hermine jede Menge magische Abenteuer. Die Geschichte spielt vorwiegend auf der Zauberschule Hogwarts. Die Abenteuer der drei Freunde liefen zudem bereits in acht Filmen auf der großen Kinoleinwand.

Nun soll es über den beliebten Zauberschüler eine Serie geben. Das verkündete der amerikanische Streamingdienst HBO Max am Mittwoch. „Wir freuen uns, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, Hogwarts auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken“, sagte einer der Produzenten. In der Serie soll es eine neue Rollenbesetzung geben.