Karl De Smed wacht über die vielen Sauerteige, die in Kühlschränken aufbewahrt werden. Foto: Birgit Reichert/dpa up-down up-down 144 Sorten aus aller Welt Bibliothek der anderen Art – Brotteige statt Bücher Von dpa | 20.06.2023, 07:00 Uhr

So eine Bibliothek hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen: eine, die keine Bücher, dafür aber Brotteig im Regal stehen hat. So eine Bücherei findest du in Belgien, wo es 144 verschiedene Teigsorten zu bestaunen gibt.