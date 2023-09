Die Brotboxen sollten am Montag in ersten Klassen in Berlin und Brandenburg verteilt werden. „Mit den Brotboxen können Schülerinnen und Schüler kennenlernen, wie gut gesunde Ernährung schmecken kann“, erklärte Cem Özdemir.



Was aber ist denn eigentlich gesund? In der Box aus der Aktion sind eine Scheibe Sonnenblumenvollkornbrot, eine Käseecke, ein kleiner Apfel, eine Banane und ein Fruchtriegel.



Generell raten Fachleute: Eine Brotbox sollte ein Getreideprodukt enthalten, am besten aus Vollkorn. Das kann Brot sein, aber auch ein Müsli oder Wrap. Dazu kommt Obst oder Gemüse oder beides. Und als Drittes noch ein Milchprodukt, also zum Beispiel Käse oder Joghurt.