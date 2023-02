Automat Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Selbstbedienung beim Bäcker Brötchen rund um die Uhr Von dpa | 15.02.2023, 16:25 Uhr

Hunger auf ein Brötchen? Meist geht man dann in eine Bäckerei und kauft was am Tresen. Aber was, wenn der Laden geschlossen hat?