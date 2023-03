Britischer König Charles in Deutschland Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down Königlicher Besuch Britischer König Charles in Deutschland Von dpa | 29.03.2023, 16:21 Uhr

Seit den frühen Morgenstunden warteten einige Fans schon vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Am Mittwochnachmittag kamen sie dann endlich vorbei: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla. Damit hat ihr offizieller Staatsbesuch in Deutschland begonnen.