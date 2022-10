Die neue Jena-Version des bekannten Brettspiels Monopoly ist gerade erschienen. Foto: Martin Schutt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Brettspiel-Klassiker aus den USA Ganze Straßen kaufen bei Monopoly Von dpa | 21.10.2022, 17:29 Uhr | Update vor 31 Min.

Wer viele Straßen kauft und seine Mitspieler in den Ruin treibt, gewinnt am Ende das Spiel. Dabei will keiner im Gefängnis landen, aber jeder kommt mal am Los-Feld vorbei. Worum geht es? Richtig: um Monopoly, einen Klassiker unter den Brettspielen.