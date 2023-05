Auch viele andere Gegenstände enthalten Batterien oder Akkus. Dazu gehören Spielzeug, Kopfhörer, klingende Glückwunsch-Karten und elektrische Zahnbürsten. Nur etwa die Hälfte davon landet im richtigen Müll. Boxen für Batterien und Elektro-Altgeräte gibt es auf Recyclinghöfen und etwa in Supermärkten.



Am Dienstag stellten die Abfall-Entsorger in Deutschland in der Stadt Rosenow ein Projekt vor: die Kampagne „Brennpunkt: Batterie“. Denn die alten Batterien und Akkus können sich entzünden. Jeden Tag verursachen sie etwa 30 Brände, etwa in Müllautos und auf Deponien. Nun sollen mehr Menschen aufgeklärt werden, damit weniger Batterien und Akkus im Restmüll landen.