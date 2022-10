Der merkwürdige Auftritt hat mit einem Volksfest und einem Tiermarkt zu tun: dem Gallimarkt in der norddeutschen Stadt Leer. Der findet schon seit Jahrhunderten statt, also seit einer Zeit, in der man Herolde für bestimmte Aufgaben benötigte. Genau die sollen die Männer darstellen.



Herolde waren Bedienstete etwa von Fürsten und Königen. Sie überbrachten wichtige Nachrichten und führten etwa Listen auf Ritterturnieren, weil sie sich mit den adligen Familien gut auskannten. Damals gab es ja noch kein Internet, nicht mal einen Briefkasten, der regelmäßig geleert wird.



Am Mittwoch hatten die Herolde in Leer aber nur eine einfache Aufgabe: Sie verkündeten den Start des Gallimarkts.