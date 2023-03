Unterwasser liegen an manchen Orten Schätze verborgen. Spezialisten machen sich auf die Suche, um die Welt dort unten zu erforschen. Dazu gehören etwa Unterwasser-Archäologen. Sie tauchen zum Beispiel nach Schiffswracks und Überresten, die zum Teil mehrere tausend Jahre alt sind. Damit wollen sie die Frage beantworten: Wie haben Menschen früher gelebt?

Nicht nur im Meer, sondern auch in Seen in Deutschland gibt es eine Menge zu entdecken. Zuletzt wurde am Bodensee in Baden-Württemberg zum Beispiel eine Reihe aus Pfählen gefunden. „Es gibt viele faszinierende Dinge im Bodensee“, sagt ein Unterwasser-Archäologe. Die Funde können einen Einblick geben, wie sich Menschen früher fortbewegt, gelebt und weiterentwickelt haben.

Die Expertin Julia Goldhammer sagt: Die Arbeit im Wasser sei zwar aufwendig und anstrengend. Aber für die gut erhaltenen Funde lohne es sich.