Warum? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Blume kann zum Beispiel an einem schattigen Standort stehen. Denn Sonnenblumen brauchen viel Sonne. Bekommen die Pflanzen zu wenig Licht, öffnen sie manchmal ihre Blüte nicht.

Es kann aber auch an Krankheiten, Schädlingen oder am Boden liegen. Nur wenn sich auch die Wurzeln der Pflanzen gut entwickeln, zeigt sie ihre Blüte. Dafür brauchen Sonnenblumen am besten sandige Böden.

Einzelne Sonnenblumen haben auf dem Feld schon ihre Blüten geöffnet. Foto: Soeren Stache/dpa/ZB

Meistens braucht die Pflanze aber einfach etwas Zeit. Denn die Sonnenblume öffnet ihre Blüte erst, wenn sie sich in der Blütephase befindet. Die Blütezeit dauert etwa von Juni bis Oktober. Je nach Standort und Pflanzzeit kann die Blüte auch etwas später beginnen.