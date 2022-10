Baustelle Fehmarnbelt-Tunnel Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Bombenentschärfung Blubbern soll Tieren helfen Von dpa | 17.10.2022, 16:54 Uhr

Alle in Sicherheit! Auch die Tiere! Das galt am Montag in der Ostsee. Dort wird gerade an einem Tunnel gebaut, der unter Wasser Deutschland und Dänemark verbinden soll. Der Bau des Tunnels ist bei Naturschützern umstritten. Sie finden etwa, dass er den Meeresbewohnern schadet.