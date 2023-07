Die Technik dafür soll Hyperloop heißen. Forscher versuchen jetzt, die Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür wurde gerade in der Stadt Ottobrunn eine Textstrecke eröffnet.



Der Hyperloop soll mit einem Vakuum funktionieren. Das ist ein Raum ohne Luft. Aus den Röhren um rund um die Kapsel für Fahrgäste soll die Luft entzogen werden. So gibt es keinen Luftwiderstand. Auf diese Weise soll die Kapsel in einem Tunnel bis zu 900 Kilometer in einer Stunde schaffen. Das wäre in etwa dreimal so schnell wie der schnellste ICE der Bahn.



Bis es so weit ist, kann es allerdings noch einige Zeit dauern. Bisher schafft die kurze Teststrecke nur Schritttempo.