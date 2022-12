Blackpink Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Blackpink treten in Deutschland auf Von dpa | 05.12.2022, 15:16 Uhr

Fans der Band Blackpink zählen wahrscheinlich schon die Tage herunter. Denn lange dauert es nicht mehr, bis die vier Frauen auch in Deutschland auftreten. Am 8. Dezember ist ein Konzert in Köln geplant, am 19. und 20. Dezember wollen die Musikerinnen in Berlin auftreten.