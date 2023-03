Alle Menschen sollen ausreichend sauberes Wasser zum Trinken haben. Das ist eines der Ziele der Vereinten Nationen. In einer Studie hat die Organisation am Donnerstag gezeigt: Ausgerechnet das Geschäft mit Wasserflaschen steht dem Ziel mit im Weg.

Denn diese Industrie arbeite nicht unbedingt daran, überall günstiges Leitungswasser bereitzustellen, zeigt die Studie. Denn die Wasser-Firmen verdienen viel Geld damit, Wasser abzupacken und in Flaschen zu verkaufen. Abgefülltes Wasser kann laut der Studie bis zu 1000 Mal so viel kosten wie Leitungswasser.

Etwa zwei Milliarden Menschen haben keinen direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist jede vierte Person weltweit. Am Mittwoch ist der Weltwassertag. An diesem Tag treffen sich Vertreter der Vereinten Nationen, um sich in der US-amerikanischen Stadt New York über mögliche Lösungen für das Problem zu sprechen.