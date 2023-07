In einer Folge etwa erzählt Tina, dass sie furchtbar eifersüchtig ist und nichts dagegen tun kann. In weiteren Folgen überlegen die beiden Mädchen zum Beispiel, warum sie eigentlich beste Freundinnen sind. Auch über Liebe, Sorgen und Berufe geht es in dem neuen Podcast „BFF Talk“.



BFF ist englisch und steht für „Best Friends Forever“, also „Beste Freundinnen für immer“. Was die Freundinnen Bibi und Tina umtreibt, kannst du etwa hier oder auf anderen bekannten Podcast-Portalen hören: http://dpaq.de/wMmy0