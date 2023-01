Welche Pilze sind giftig? Diese spannende Frage hat Runa aus Bregenz der blauen Eule gestellt. Und Ole fallen da direkt noch ein paar weitere Fragen ein: Woran erkenne ich essbare und giftige Pilze im Wald? Welcher Pilz hat wann Saison? All das wird im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ geklärt.

Hilfe bekommt Ole dabei von Johann König. Johann ist im Huaptberuf Comedian und Autor, aber geht in seiner Freizeit gerne in den Wald, Pilze suchen. Und da Johann dann gerne mal mit einem großen Korb Pilze zurück kommt und kann er Ole bestimmt bei Runas Frage weiterhelfen.

Übrigens ist Johann König aktuell mit seinem Programm „Wer Pläne macht wird ausgelacht!“ auf Tour und unter anderem am 23. Februar in Osnabrück, am 10. Februar in Hannover oder am 24. Februar am Leer. Daneben erscheint am 27. Januar Johanns neues Buch „Familie macht glücklich – Das muss man sich nur immer wieder sagen“ mit der ab Sommer auf Lesertour ist.

