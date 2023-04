Biden in Irland Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times/AP/dpa up-down up-down US-Präsident in Irland Besuch in der Heimat Von dpa | 14.04.2023, 11:50 Uhr

Weißt du, woher deine Familie stammt? Denn Menschen ziehen häufig um und kommen so in andere Länder. Manchmal müssen sie auch flüchten vor Hunger, Not und Krieg oder sie hoffen, in einem neuen Land ihr Glück zu finden.