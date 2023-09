Mittlerweile hat er eine eigene Firma gegründet und wurde vor einigen Jahren sogar zum besten deutschen Floristen gewählt. Nun will Nicolaus Peters es noch besser machen und die Floristik-Weltmeisterschaft gewinnen!



Am Donnerstag geht der Wettbewerb in Manchester in dem Land Großbritannien los. Mit dabei sind Floristen aus der ganzen Welt. Über drei Tage müssen sie ihr Können zeigen. Nicolaus Peters freut sich auf den Wettbewerb: „Das ist der Höhepunkt meines beruflichen Lebens“, sagte er.