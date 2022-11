So viele Schulanfänger wie in diesem Jahr gab es schon lange nicht mehr. Symbolfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Kinder in Deutschland Besonders viele Schulanfänger in diesem Jahr Von dpa | 11.11.2022, 14:00 Uhr | Update vor 1 Std.

In diesem Jahr sind so viele Mädchen und Jungen eingeschult worden wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das haben Fachleute am Freitag bekannt gegeben. Sie haben ausgerechnet: Zum Start des neuen Schuljahrs haben 810.700 Kinder mit der Schule begonnen.