Kinder in Deutschland Besonders viele Schulanfänger Von dpa | 11.11.2022, 14:00 Uhr

In diesem Jahr sind so viele Mädchen und Jungen eingeschult worden wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das haben Fachleute am Freitag bekannt gegeben. Sie haben ausgerechnet, dass zum Start des neuen Schuljahrs 810 700 Kinder mit der Schule begonnen haben.