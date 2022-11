Mittagessen Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Goldener Teller Besonders gutes Mittagessen Von dpa | 04.11.2022, 16:27 Uhr

Sicher hast du schon einmal von goldenen Preisen gehört, etwa dem Oscar, der goldenen Kamera oder dem Golden Globe. Aber kennst du auch den goldenen Teller? So einen Teller bekommt jedes Jahr eine Schule in Deutschland, die besonders gutes Mittagessen anbietet. In diesem Jahr ging der Preis an die Oberschule Emstek im Bundesland Niedersachsen.