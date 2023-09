All das machten die Leute im Land Indien am Mittwoch und Donnerstag zu Ehren eines Gottes namens Krishna. Denn der hatte Geburtstag. Es war also eine riesige Geburtstagsfeier.



Auch in anderen Ländern im Süden des Kontinents Asien glauben viele Menschen an Krishna, zum Beispiel in Nepal. Sie gehören einer Religion namens Hinduismus an. Einige Hindus leben auch bei uns in Deutschland. Verglichen mit anderen Religionen sind es allerdings nur sehr wenige.