Solche Saatgut-Tüten konnten Menschen in der Stadt Dresden in der Bibliothek ausleihen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Aussäen und zurückbringen Bibliothek der anderen Art – Samen statt Bücher ausleihen Von dpa | 26.04.2023, 07:00 Uhr

Hast du schon einmal von einer Bibliothek gehört, in der du keine Bücher, dafür aber Blumen- und Kräutersamen ausleihen kannst? Nein? Dann lies weiter, denn in Dresden gibt es so eine Bücherei.