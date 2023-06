Helene Fischer ist bekannt dafür, dass sie auf der Bühne nicht nur singt, sondern auch akrobatische Kunststücke vollführt. Bei dem Konzert am Sonntag verletzte sie sich dann wohl bei einer Übung am Trapez an der Nase.



Was genau passiert ist, war zunächst noch nicht klar. Der Auftritt musste aber abgebrochen werden und Helene Fischer wurde in einem Krankenhaus behandelt. Das Krankenhaus konnte Helene Fischer allerdings bald wieder verlassen.