37 Gemälde sind von ihm bekannt. 28 davon sind nun in einem Museum in Amsterdam, der Hauptstadt der Niederlande, zu sehen. Sie stammen aus Sammlungen und Museen aus sieben verschiedenen Ländern. Darunter auch welche in Deutschland.



Johannes Vermeer ist bekannt dafür, dass seine Bilder ruhige Motive aus dem Alltag zeigen. Oft sind Frauen oder Mädchen zu sehen, die etwas in der Hand halten. Eine Kette, ein Instrument oder einen Brief zum Beispiel. „Der Eindruck, den diese Gemälde machen, ist unvergleichlich“, sagt der Direktor des Museums.