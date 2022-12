Wie die Arbeit damals dort aussah, das bauten Leute in ihrer Freizeit in mini nach: aus Holz, Moos und Mineralien. Ein wenig erinnern diese Schau-Bergwerke an Puppenstuben. Nur dass sie eben die harte Arbeit „unter Tage“ zeigen, wie es in der Sprache der Bergleute heißt. Teilweise sind die Figuren und Geräte sogar beweglich.



Wolfgang Süß aus Königswalde schnitzt und baut bis heute solche Mini-Bergwerke, die auch Heimatberge genannt werden.