Sehr viele Musikanten und Menschen in Kostümen traten beim Großen Bergmännischen Zapfenstreich auf. Foto: Kristin Schmidt/dpa/ZB Bergmannstag in Sachsen Ein Fest mit feierlichem Zapfenstreich Von dpa | 11.09.2022, 13:30 Uhr

Wusstest du, dass ein Zapfenstreich früher ein Signal für Soldaten war? Damit sollten sie in ihr Lager zurückkehren. Am Wochenende gab es einen Zapfenstreich auf einer Veranstaltung in Sachsen. Was das bedeutet, erfährst du hier.