Heute weiß man: Der Bergkristall gehört unter den Mineralien zu den Quarzen. Man kann ihn zum Beispiel in den Alpen finden, aber auch in Brasilien, Russland und auf der Insel Madagaskar. Bergkristalle wachsen in Gebirgen und dort in Spalten und Hohlräumen.

Hier wird der Bergkristall für eine Figur für die Kirche benutzt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Viele Menschen finden die durchsichtigen Bergkristalle auffallend schön. Deshalb werden die Kristalle häufig etwa für Schmuck verwendet. Auch Werkzeuge wie etwa Linsen wurden daraus hergestellt, um sich Dinge größer anschauen zu können.

Mit Bergkristallen werden schon lange wertvolle Gegenstände hergestellt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Viele Beispiele für die Bedeutung des Bergkristalls sind jetzt in einem Museum in der Stadt Köln zu sehen.