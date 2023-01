Mülldeponie Foto: Md Rafayat Haque Khan/ Eyepix Gr/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Ablageplätze in Bangladesch Berge von Müll Von dpa | 03.01.2023, 16:43 Uhr

Müll, so weit man blicken kann: Im Land Bangladesch in Asien türmen sich an Stadträndern häufig große Müllberge auf. Auch in anderen Ländern sieht man manchmal so große Deponien. In Deutschland gibt es solche Müllberge mittlerweile nicht mehr. Denn bei uns ist es verboten, normalen Hausmüll auf Ablageplätzen zu entsorgen. Das schadet nämlich der Umwelt.