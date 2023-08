In manchen Orten sieht es so aus, als sei das Erdbeben erst wenige Tage her. Bagger wühlen sich durch Häuserruinen. Lastwagen fahren vor, um die Trümmer wegzuschaffen. Dabei liegt die schwere Katastrophe in dem Land Türkei mittlerweile schon sechs Monate zurück.



Am 6. Februar hatte ein schweres Erdbeben große Teile des Landes erschüttert. Die Erde wackelte so stark, dass Tausende Häuser einstürzten. Viele Menschen wurden verletzt oder kamen sogar ums Leben. Millionen Menschen verloren ihr Zuhause.



Schutt in der Türkei Foto: Bradley Secker/dpa

Weil so viele Häuser einstürzten, entstand jede Menge Schutt. Steine und Dachziegel zum Beispiel, aber auch kaputte Möbel und Kleidung. Auch sechs Monate nach dem Erdbeben liegt noch viel davon herum.



Manche Leute sind deswegen sauer. „Warum sind die Trümmer noch nicht weggeräumt?“, fragt ein Mann. „In drei Monaten ist Winter, wo sollen die Leute unterkommen?“ Viele Menschen in der Türkei schlafen momentan in Notunterkünften oder auch in Zelten.



Die Regierung in dem Land will zwar neue Gebäude bauen. Aber dafür muss zuerst der ganze Schutt weg. Lastwagen bringen die kaputten Sachen auf freie Flächen wie etwa Wiesen und stapeln sie dort auf.



Deshalb gibt es jetzt überall im Süden der Türkei Berge aus Schutt. Kennst du die berühmten Pyramiden in dem Land Ägypten? Wenn man die Berge in der Türkei alle nebeneinander aufstapeln würde, wären sie etwa so groß wie 38 Pyramiden.



Ärzte warnten nun vor diesen Bergen aus Schutt. In manchen der ganz alten Häuser wurde giftiges Material zum Bauen verwendet. Deshalb sind vielleicht auch in den Resten giftige Sachen. Wenn die auf einer Wiese liegen, können die ungesunden Stoffe vielleicht ins Grundwasser sickern. Deshalb machen sich die Ärzte in der Türkei Sorgen. Sie fordern, die Schutthaufen vor dem Abladen zu überprüfen. Außerdem sollten die Trümmer weit weg von den Städten abgelegt werden.