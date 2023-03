Auf dem Weg zur Schule Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Jogginghose Bequem in die Schule Von dpa | 24.03.2023, 16:40 Uhr

Mit Jogginghose in die Schule gehen, das ist ganz normal, oder? Das sehen nicht alle Rektorinnen und Rektoren so. In der Sekundarschule in Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen gilt nun sogar ein Jogginghosen-Verbot. Die Schule erklärt: „Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler dazu animieren, Kleidung zu tragen, die nicht zum "Chillen" verleitet.“