Allerdings bekam die SPD am Sonntag nicht so viele Stimmen von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie alleine regieren kann. Sie braucht andere Parteien für eine Mehrheit. Bisher arbeitete die Bremer SPD mit den Parteien Grüne und Linke zusammen. So könnte es weitergehen. Eine Mehrheit käme aber auch mit einem Bündnis mit der CDU zusammen. Die wurde zweitstärkste Partei.



Andreas Bovenschulte und sein Team werden jetzt mit diesen Parteien sprechen und schauen, mit wem es die meisten Gemeinsamkeiten gibt.